03:11 ()
Свернуть список

«Бавария» планирует отдать одного из игроков в аренду

Дата публикации: 30-10-2024

Вингер «Баварии» Матиас Тель, скорее всего, покинет Мюнхен в грядущее трансферное окно. Такая информация появилась в «Sky Germany».

Согласно источнику, речь идет об аренде. В немецком гранде понимают, что 19-летнему вингеру пока тяжело конкурировать с другими, более опытными футболистами за место в составе, потому в клубе приняли решение отправить француза в аренду. «Красные» уже ведут поиски подходящего варианта, где Матиасу гарантируют постоянную игровую практику.

Тель перешел в «Баварию» из «Ренна» в июле 2022 года. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Во всех турнирах этого сезона он был задействован лишь 6 раз (179 минут на поле).

Контрактное соглашение вингера с мюнхенцами рассчитано до середины 2029 года. «Трансфермаркт» оценивает Теля в 40 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close