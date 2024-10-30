«Бавария» планирует отдать одного из игроков в аренду

Дата публикации: 30-10-2024

Вингер «Баварии» Матиас Тель, скорее всего, покинет Мюнхен в грядущее трансферное окно. Такая информация появилась в «Sky Germany».



Согласно источнику, речь идет об аренде. В немецком гранде понимают, что 19-летнему вингеру пока тяжело конкурировать с другими, более опытными футболистами за место в составе, потому в клубе приняли решение отправить француза в аренду. «Красные» уже ведут поиски подходящего варианта, где Матиасу гарантируют постоянную игровую практику.



Тель перешел в «Баварию» из «Ренна» в июле 2022 года. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Во всех турнирах этого сезона он был задействован лишь 6 раз (179 минут на поле).



Контрактное соглашение вингера с мюнхенцами рассчитано до середины 2029 года. «Трансфермаркт» оценивает Теля в 40 000 000 евро.