Каким был Кубок чемпионов 40 лет назад?

Дата публикации: 05-11-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet вспоминает розыгрыш турнира в сезоне 1984/1985.

Последний танец

Победителем впервые в истории стал Ювентус, который на пути к финалу испытал проблемы разве что на стадии 1/2 против Бордо. Решающий матч против Ливерпуля не мог быть легким. Единственный гол на 58-й минуте с пенальти забил лидер туринцев Мишель Платини. Интересно, какие кэфы на финал 1985 давала бы беттинговая компания 1xBet?

К тому моменту тренер Джованни Трапаттони выиграл 10 трофеев во главе Ювентуса, в том числе 5 скудетто, Кубок УЕФА в 1977 году, Кубок Обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА в 1984-м. «Старой синьоре» не хватало главного бриллианта в короне, но в 1983-м итальянский гранд упустил свой шанс и проиграл Гамбургу второй в клубной истории финал Кубка чемпионов.

В сезоне 1984/1985 Ювентус цеплялся за последнюю возможность того состава выиграть вожделенный трофей. В межсезонье из команды ушли 8-кратный обладатель скудетто Джузеппе Фурино и легендарный защитник Клаудио Джентиле. В возрасте 30+ находились ключевой полузащитник Марко Тарделли и лидер обороны Гаэтано Ширеа. К 30-летнему рубежу приближались звезды атаки Мишель Платини, Збигнев Бонек и Паоло Росси, что по тем временам было критично. Возрастная команда заняла 6-е место в Серии А, сделала ставку на Кубок чемпионов и выжала из себя всё ради большого успеха.

Закат Ливерпуля и махинации Бордо

В 1985 году прервалась серия Ливерпуля из 6 подряд побед в еврокубковых финалах, в том числе 4-х в Кубке Чемпионов в 1977, 1978, 1981 и 1984. The Reds оставались грозной силой, но в сезоне 1984/1985 не выиграли ни одного трофея. Возвращение европейской славы Ливерпуля состоится уже в XXI веке.

Бордо благодаря финансовым вливаниям заполучил таких звезд, как Жан Тигана, Ален Жиресс, Бернар Лякомб, Морис Трезор, Патрик Баттистон, Энцо Шифо и Дитер Мюллер. Но «инвестировали» жирондинцы не только в футболистов. Позже было доказано, что Бордо в сезоне 1984/1985 потратил около $200,000 на взятки арбитрам на каждой (!) стадии Кубка чемпионов. Это помогло пройти Атлетик из Бильбао, бухарестское Динамо и очень мощный в те годы днепропетровский Днепр, а также едва не сработало против Ювентуса в полуфинале.

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