Дерби Лондона, неудержимая Барселона и топ-битва Серии А: ставьте на главные матчи уикэнда!

Дата публикации: 12-11-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet подготовила обзор важнейших противостояний недели и надеемся, что он поможет вам сделать правильные прогнозы.

Челси - Арсенал, 10 ноября

В прошлом сезоне Арсенал претендовал на чемпионский титул, а Челси боролся за попадание в топ-6 АПЛ. Однако после 10 туров новой кампании у обеих команд по 18 очков и серия неудачных результатов. «Синие» проиграли Ливерпулю, сыграли вничью с Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форест, однако смогли выиграть у Ньюкасла. Команда Микеля Артеты уступила «Сорокам» и Борнмуту, а также сыграла вничью с Ливерпулем.

В последнем матче Арсенал уничтожил Челси со счетом 5:0. Более того: «Синие» не могут победить команду Микеля Артеты уже 5 игр подряд. Сможет ли Энцо Мареска исправить ситуацию?

Кэфы: П1 - 2.823, Х - 3.69, П2 - 2.497.

Реал Сосьедад - Барселона, 10 ноября

Барселона находится в невероятной форме, и если бы УЕФА вручала приз за самую зрелищную игру сезона, «Сине-гранатовые» вполне могли бы рассчитывать на него после гостевой победы над соперником №1. Команда Ханси Флика не оставила шансов Реалу в Мадриде и победила со счетом 4:0, а в Лиге чемпионов разгромила Баварию 4:1. На сегодняшний день каталонцы выглядят самой сильной командой Европы и не собираются сбавлять обороты.

Реал Сосьедад идет в середине турнирной таблицы и является худшей домашней командой лиги. В последний раз баски побеждали Барселону на своем поле больше 8 лет назад. Сможет ли Сосьедад навязать борьбу лидеру чемпионата?

Кэфы: П1 - 4.42, Х - 4.06, П2 - 1.841.

Интер - Наполи, 10 ноября

В прошлом сезоне у Интера не было конкурентов в борьбе за чемпионство, но теперь в Серию А вернулся Антонио Конте. Наполи уверенно лидировал в турнирной таблице до предыдущего тура, однако после неожиданного поражения от Аталанты со счетом 0:3 подпустил команду Симоне Индзаги на расстояние одного очка. Многие сразу раскритиковали неаполитанцев, но результаты Интера против грандов Серии А тоже не впечатляют. Этой осенью «Нерадзурри» проиграли Милану и упустили преимущество в два гола в матче против Ювентуса, хоть и были лучше туринцев по игре.

Летом Наполи сильно обновил состав, но Антонио Конте умеет быстро налаживать игру и добиваться результата в больших матчах. Интер является фаворитом, но обе команды будут биться за победу, чтобы сделать заявку на чемпионский титул.

Кэфы: П1 - 1.914, Х - 3.845, П2 - 4.29.

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