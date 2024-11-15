Кто выиграет NBA в этом сезоне?

Дата публикации: 15-11-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet рассказывает о шансах на победу Бостона и Оклахомы.

В июне Бостон легко обыграл в финале Даллас. Селтикс стартовали с двух домашних побед (107:89, 105:98), затем выиграли у Маверикс на паркете American Airlines Center (106:99) и до заветной цели оставалось сделать всего один шаг. Но в четвертой игре Даллас наконец-то воспользовался преимуществом своей площадки и разгромил соперников (122:84). Однако интрига была недолгой. В пятой игре Бостон взял убедительный реванш у себя в TD Garden (106:88) и спустя 16 долгих лет завоевал титул чемпиона NBA.

Мощное выступление Селтикс в июне 2024 года делает их главными фаворитами сезона 2024/25 и компания 1xBet предлагает на чемпионство Бостона коэффициент 6.0. Для сравнения: ставка на победу ближайшего преследователя Oklahoma City Thunder предлагается с коэффициентом 9.0. В то же время нужно признать, что для аутрайта это небольшая разница.

И все-таки ставка на чемпионство Селтикс выглядит достаточно рискованной - с 2019 года в НБА постоянно меняется чемпион. За последние 6 лет титул выигрывали Торонто, Лейкерс, Милуоки, Голден Стэйт, Денвер и наконец Бостон. Исходя из очевидного тренда, новым чемпионом станет кто угодно, но не Селтикс. Я думаю, что Маверикс с великолепным Лукой Дончичем покорит вершину со второй попытки.

К тому же в современной НБА нет доминирующего клуба - последним из них был Уорриорз со Стефом Карри. В составе Селтикс немало крутых игроков, но нет по-настоящему великих. К тому же ростер пополнился 8 новичками, которым понадобится немало времени, чтобы сыграться.

Бостон – самый титулованный клуб НБА, чей период расцвета пришелся на 60-е годы прошлого века. Но в наше время это лишь одна из ведущих команд, которой будет невероятно сложно добыть второй титул подряд.

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