За и против Томаса Тухеля в сборной Англии: аргументы 1xBet

Дата публикации: 15-11-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet анализирует громкое тренерское назначение вице-чемпионов Европы.

В пользу Томаса Тухеля

Томас Тухель подписал контракт со сборной Англии до конца июля 2026 года. Английская Футбольная Ассоциация будет платить немцу 4.5-5.5 млн фунтов в месяц без учета солидных бонусов. Сможет ли Тухель отработать эти деньги? Есть доводы за и против. Начнем с плюсов.

Тухель хорошо знаком с английским футболом, так как более полутора лет возглавлял Челси. Также немец работал с несколькими игроками сборной Англии, в том числе с капитаном команды Харри Кейном в Баварии. В иерархии тренеров Тухель намного выше Гарета Саутгейта. Да, с предыдущим менеджером сборная Англии показала лучшие результаты со времен Альфа Рэмси и золотого мундиаля 1966 года. Саутгейт дважды пробился в финал чемпионатов Европы, а в 2018 впервые за 28 лет вывел «Трех львов» в 1/2 чемпионата мира. Но болельщики ждали от команды большой трофей, который так и не получили. Сборная Англия под руководством Саутгейта не впечатляла ярким футболом. При нем команда играла слишком осторожно, подолгу контролировала мяч и мало забивала. У Тухеля есть как собственные проверенные идеи, так и четкое понимание механизмов, которые работают у Пепа Гвардиолы, Микеля Артеты, Арне Слота, Энцо Марески и ранее у Юргена Клоппа. То есть менеджеров, которые тренируют большинство футболистов сборной Англии. Тухель неоднократно успешно себя проявлял в формате плей-офф, что актуально для турниров сборных. В 2021 году он пришел в Челси в середине сезона и выиграл Лигу чемпионов, а его команда пропустила всего 2 гола в 7 матчах. Также немец выводил в финал Пари Сен-Жермен в 2020 году. Ну а в минувшем сезоне Тухель с Баварией прошел Арсенал в Лиге чемпионов, но проиграл Реалу в полуфинале на последних минутах, причем уступил не идеям Анчелотти, а магии футболистов Мадрида. 51-летний немец способен придумать работающий план для противодействия любому топ-сопернику и при этом не выглядеть в атаке полностью зависимым от отдельных звезд, как это было у Саутгейта.





Не в пользу Тухеля

Томас ранее работал только в клубах, хотя в свое время этот же фактор не мешал добиться успеха в сборных Марчелло Липпи, Роберто Манчини, Луису Арагонесу, Висенте дель Боске или Дидье Дешаму. До сих пор иностранные специалисты ничего не добивались в сборной Англии. Свен-Йоран Эрикссон не продвинулся дальше 1/4 на крупных турнирах в 2002, 2004 и 2006 годах, а Фабио Капелло вылетел в 1/8 мундиаля-2010 при довольно неубедительной игре. Разнообразие мнений о назначении Тухеля очень велико. Гари Невилл крайне недоволен: «Много лет назад я поддерживал назначение Эрикссона, но со временем кое-что понял. Ущерб, нанесенный всем английским тренерам, оказался слишком серьезным и я поменял мнение. У нас нет идентичности и мы не создаем своего, только копируем идеи зарубежных специалистов. Назначение Тухеля - не стратегия, а инстинктивное решение. У нас есть выдающиеся специалисты вроде Эдди Хау и Грэма Поттера. Я не знаю, почему им не дают шансов, ведь Гарет Саутгейт восстановил доверие к английским тренерам». Более мягкую позицию занял Гари Линекер: «Конечно, я бы хотел, чтобы у моей страны был английский тренер, но по какой-то причине мы не произвели на свет гениев этой специальности. Если Англия чудом выиграет чемпионат мира, то менеджер станет героем и никого не будет волновать его национальность». Но обратите внимание: даже Линекер не забыл упомянуть гражданство Томаса Тухеля! То есть эта тема, о которой будут вспоминать и постоянно ломать копья. Английские СМИ уже отметились заголовками а-ля «Черный день для Англии». Местные журналисты отличаются колкостью и способны превратить в ад жизнь любого тренера сборной Англии независимо от национальности. При этом Томас Тухель известен как человек, который не избегает конфликтов и скандалы могут отвлекать его от работы.

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