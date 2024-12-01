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«Реал» и «Манчестер Сити» могут побороться за игрока из лиги Роналду

Дата публикации: 01-12-2024

«Transfer News Live», указывая в качестве источника информации «Estadio Deportivo», пишет, что на Габри Вейга претендуют сразу два топ-клуба. Речь идет о «Ман Сити» и «Реале».

Хавбек обучался футболу в академии «Сельты» и считался одним из главных молодых талантов клуба. Однако летом прошлого года он неожиданно переехал в Саудовскую Аравию, подписав соглашение с «Аль-Ахли». «Сельта» получила за его трансфер 30 000 000 евро.

В текущем сезоне в активе 22-летнего испанца 4 забитых мяча и 1 голевой пас в 19 матчах за «Аль-Ахли».

Контракт Вейга с командой из Джидды рассчитан до середины 2026 года. Ориентировочный ценник на полузащитника составляет 25 млн евро (данные с портала «Трансфермаркт»).

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