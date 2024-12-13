1xBet стал финалистом премии Global Gaming Awards EMEA 2025

Дата публикации: 13-12-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet поборется за награды престижной международной премии Global Gaming Awards EMEA 2025. Бренд претендует на победу в двух категориях: «Оператор онлайн-ставок на спорт» и «Партнерская программа года».

Победителей выберет авторитетное жюри из ведущих экспертов игровой индустрии Европы, Ближнего Востока и Африки. Результаты будут оглашены 20 января 2025 года, а торжественная церемония награждения состоится в выставочном центре Fira Barcelona Gran Via в рамках ICE 2025 - одной из крупнейших профильных выставок мира.

«Мы очень рады быть в числе номинантов Global Gaming Awards EMEA сразу в двух ключевых категориях. Выход в финал столь значимой премии подтверждает, что наша команда движется в правильном направлении. Мы стремимся предоставлять игрокам лучший опыт в сфере спортивных ставок и предлагаем партнерам выгодные условия для долгосрочного сотрудничества», - заявил представитель 1xBet.

Напомним, что в 2024 году 1xBet уже получил несколько важных наград индустрии iGaming. В их числе можно ответить титул «Лучший спортивный букмекер года» по версии SiGMA Africa Awards 2024, награду «Партнерская компания года» по итогам International Gaming Awards 2024 и приз «Лучший киберспортивный оператор 2024 года в Латинской Америке» от SiGMA Americas Awards 2024.

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 17-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи спортивных событий или играть в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

Про Global Gaming Awards

Global Gaming Awards считается одной из самых престижных мировых наград в индустрии беттинга и гэмблинга благодаря строгим процедурам отбора и голосования. Организаторами премии стали Gambling Insider и Gaming America - ведущие издания, посвященные азартным играм.