«Барселона» проявляет интерес к 18-летнему таланту из «Малаги»

Дата публикации: 15-12-2024

По данным «Mundo Deportivo», к Антонио Кордеро есть интерес со стороны «Барселоны». Каталонцы пытались оформить сделку минувшим летом, но переговоры провалились. Кордеро входит в число наиболее талантливых молодых игроков «Малаги». За ним пристально наблюдают ряд команд, среди которых «Реал». Потенциальная сумма сделки оценивается в 2 млн евро.



С июля 2024 года Кордеро выступает за первую команду «Малаги». В сезоне 2024/2025 в активе 18-летнего вингера 17 встреч за «медуз», в которых он отличился 3 раза и отдал 3 результативные передачи.



Трудовой договор Кордеро с клубом рассчитан до лета 2025 года. Рыночный ценник на игрока равняется 2 млн евро (по данным ресурса «Трансфермаркт»).