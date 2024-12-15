23:13 ()
Свернуть список

«Барселона» проявляет интерес к 18-летнему таланту из «Малаги»

Дата публикации: 15-12-2024

По данным «Mundo Deportivo», к Антонио Кордеро есть интерес со стороны «Барселоны». Каталонцы пытались оформить сделку минувшим летом, но переговоры провалились. Кордеро входит в число наиболее талантливых молодых игроков «Малаги». За ним пристально наблюдают ряд команд, среди которых «Реал». Потенциальная сумма сделки оценивается в 2 млн евро.

С июля 2024 года Кордеро выступает за первую команду «Малаги». В сезоне 2024/2025 в активе 18-летнего вингера 17 встреч за «медуз», в которых он отличился 3 раза и отдал 3 результативные передачи.

Трудовой договор Кордеро с клубом рассчитан до лета 2025 года. Рыночный ценник на игрока равняется 2 млн евро (по данным ресурса «Трансфермаркт»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close