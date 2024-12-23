В 2024 году киберспортивная команда The MongolZ заработала более $1,000,000 призовых!

Дата публикации: 23-12-2024

В мире киберспорта сумма заработанных призовых – лучший показатель уровня команды. Шанс выиграть один крупный турнир может быть у многих, но только сильнейшие коллективы способны выдать серию важных побед. И нам очень приятно, что по итогам 2024 года среди таких команд оказалась наша The MongolZ!

До конца 2024 года остается почти месяц, но The MongolZ уже заработали более $1,000,000 призовых и гарантировали себе попадание в клуб элитных команд по Counter-Strike 2. Больше монголов в этом году заработали всего три европейские организации – NAVI ($1,6 млн), Team Spirit ($1,4 млн) и G2 Esports ($1,2 млн).

Благодаря победам на 10+ турнирах различных категорий The MongolZ поднялись на 5-е место в глобальном рейтинге Valve и на 9-е место в глобальном рейтинге HLTV. Напомним, что легендарная команда возродилась только в прошлом году, и ее феноменальный взлет напрямую связан с поддержкой международного беттингового бренда 1xBet.

В 2024 году призовые команды были распределены так:

Thunderpick World Championship 2024 - 1 место, $500,000 YaLLa Compass 2024 – 1 место, $200,000 Skyesports Championship 2024 – 2 место, $70,000 MESA Nomadic Masters Spring 2024 – 1 место, $50,000 eXTREMESLAND 2023 – 1 место, $25,000

В данный момент The MongolZ успешно выступают на турнире Perfect World Shanghai Major 2024 – они уже прошли Opening Stage с сухим результатом 3-0 и гарантировали себе минимум $20,000 призовых. Пожелаем удачи монгольской команде в Elimination Stage и Playoff Stage этого важнейшего турнира!