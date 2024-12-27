05:41 ()
Свернуть список

"Интер Майами" попробует в январе подписать Неймара

Дата публикации: 27-12-2024

Бразильский форвард "Аль-Хиляля" Неймар может перейти в "Интер Майами", сообщает Goal.

По данным источника, американский клуб попробует оформить трансфер в январе. В случае неудачи "Интер Майами" нацелен на переход Неймара летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что бразилец сообщил одноклубникам, что перейдет в "Интер Майами" летом.

Контракт Неймара с "Аль-Хилялем" действует до лета 2025 года. 32-летний бразилец в этом сезоне провел 2 матчах за клуб. До этого бразилец на протяжении года восстанавливался от травмы крестообразных связок колена и разрыва мениска. Клуб объявил, что Неймар вернулся к тренировкам.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close