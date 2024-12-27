"Интер Майами" попробует в январе подписать Неймара

Дата публикации: 27-12-2024

Бразильский форвард "Аль-Хиляля" Неймар может перейти в "Интер Майами", сообщает Goal.

По данным источника, американский клуб попробует оформить трансфер в январе. В случае неудачи "Интер Майами" нацелен на переход Неймара летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что бразилец сообщил одноклубникам, что перейдет в "Интер Майами" летом.

Контракт Неймара с "Аль-Хилялем" действует до лета 2025 года. 32-летний бразилец в этом сезоне провел 2 матчах за клуб. До этого бразилец на протяжении года восстанавливался от травмы крестообразных связок колена и разрыва мениска. Клуб объявил, что Неймар вернулся к тренировкам.