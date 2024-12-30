Фавориты сезона в НБА: кто бросит вызов Бостону?

Дата публикации: 30-12-2024

До старта плей-офф в лучшей баскетбольной лиге мира остается еще несколько месяцев, но главные фавориты сезона уже успели себя проявить. Руководствуясь котировками 1xBet – надежного букмекера, популярного в Индонезии и десятках других стран мира, мы разберем топ-5 основных претендентов.

Начнем с действующих обладателей титула и фаворитов сезона – Бостон Селтикс (коэффициент на чемпионство – 3.3).

Кельты смогли сохранить почти всю чемпионскую обойму. На месте супершестерка Уайт – Холидэй – Браун – Тэйтум – Хорфорд – Порзингис, в которой запасным может стать кто угодно. А есть еще Пэйтон Причард и сейчас он выглядит фаворитом в борьбе за звание лучшего запасного года. Команда сохранила мотивацию и продолжает быть грозной силой.

Главный конкурент чемпионов – Оклахома (5.05). Лидер команды Шай Гилджес-Александер идет к тому, чтобы третий сезон подряд набирать в среднем больше 30 очков за игру. Пока не проявили себя в полной мере главные летние новички, Карузо и Хартенштайн, хотя последний пропустил немало времени из-за травмы. В финале Кубка НБА против Милуоки Тандер откровенно не справились с давлением, потому их перспективы в матчах плей-офф пока вызывают вопросы.

Контендерами второго уровня можно назвать Нью-Йорк (12.5), Кливленд (13) и Даллас (13.5).

Никс не могут выжать максимум из Бриджеса, но зато в игру команды вписался Таунс. Учитывая отличные выступления Брансона и вклад ролевых игроков (отдельно выделим Харта), команда точно поборется за высокие стадии плей-офф. При этом тренеру Тому Тибодо важно не загнать своих игроков.

Do people make money from 1xBet? Да, например, с помощью исторической 15-матчевой серии побед Кливленда на старте – до этого такие подвиги удавались только 3 командам в истории. Бостон прервал эту серию и набрал форму, но Кавс почти гарантировали себе победу в Восточной конференции. Митчелл, Мобли и Гарленд ведут за собой партнеров, а Кенни Аткинсон претендует на звание тренера года. Как и в случае с Оклахомой, остается один вопрос: выдержит ли команда проверку поздними стадиями плей-офф?

Даллас начал не очень уверенно и пока не вышел на пик формы. Дончич и Ирвинг не включаются на полную, но команда все равно идет четвертой в Западной конференции. Добавьте к этому опыт бывшей звезды Голден Стейта Клэя Томпсона и получим соперника, с которым в плей-офф проблемы будут у всех .

Станет ли чемпионом кто-то из этих 5 команд? Гарантии не даст никто, и вы можете поставить на кого-то из темных лошадок. Денвер (17.5), Голден Стэйт (20) и Милуоки (22) рассчитывают на топ-форму лидеров – Йокича, Карри и Адетокумбо соответственно. При хорошей поддержке партнеров они способны на многое. Хорошим примером этому был успех Милуоки в Кубке НБА, когда блистал не только Яннис (он оформил трипл-дабл), но и Дамиан Лиллард, набравший 23 очка.

В этом 1xBet review мы выделили главных претендентов на титул, но кто бы ни выиграл сезон, игроки 1xBet могут чувствовать себя победителями в случае удачных ставок. Надежная беттинговая компания своевременно выплачивает все честные выигрыши, позволяет выводить деньги с помощью более 250 платежных систем, а ответить на все возникающие вопросы всегда может 1xBet Indonesia customer service.

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