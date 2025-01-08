«Арсенал» нацелился на игрока «Баварии»

Дата публикации: 08-01-2025

Издание «TodoFichajes» информирует, что «Арсенал» проявляет интерес к Кингсли Коману, защищающему цвета «Баварии». «Пушкари», которые на долгое время лишились Букайо Саки, вынуждены искать усиление в линию нападения.



Лондонцы не являются единственным претендентом на Комана. За 28-летним французом наблюдают и другие команды, в числе которых «Аль-Хиляль». Судьба трансфера будет определяться позицией самого футболиста и характером переговоров.



Срок действия соглашения Комана с «Баварией» ограничен летом 2027 года. В сезоне 2024/2025 в активе игрока 19 матчей за мюнхенскую команду (4 забитых мяча, 2 голевые передачи).



Рыночный ценник на вингера составляет 35 млн евро («Transfermarkt»).