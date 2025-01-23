Неймар ведет переговоры об уходе из саудовского клуба «Аль-Хиляль»

Дата публикации: 23-01-2025

Бразильская звезда Неймар ведет переговоры о возможном уходе из своего саудовского клуба «Аль-Хилаль», но его финансовые требования мешают заключению соглашения, сообщил источник клуба агентству AFP в среду.

32-летний бывший игрок «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» страдает от множества травм в Саудовской Аравии, сыграв всего семь матчей, несмотря на предполагаемую зарплату около 104 миллионов долларов в год.

Источник, пожелавший остаться анонимным, заявил: «Неймар обсуждает свой уход из „Аль-Хилаль“, но его высокие финансовые требования остаются основным препятствием».

Неймар связан контрактом с клубом из Саудовской Аравии до июня.

Сообщается, что «Сантос», клуб, где Неймар начал свою карьеру и который стал знаковым в его теперь уже угасающей карьере, ведет переговоры о его возвращении в родную страну. Однако «Аль-Хилаль» предпочел бы полный трансфер, тогда как Неймар настроен на аренду.

Неймар, чей переход в 2017 году из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные 220 миллионов евро (230 миллионов долларов) до сих пор остается самым дорогим трансфером в истории футбола, присоединился к «Аль-Хилаль» в августе 2023 года.

Он последовал за такими суперзвездами, как Криштиану Роналду и Карим Бензема, в саудовскую лигу, которая предлагает большие финансовые условия.

Однако всего через два месяца после его прибытия в Рияд Неймар порвал крестообразную связку в левом колене во время игры за сборную Бразилии в отборочном матче к чемпионату мира-2026, что вывело его из строя на целый год.

Затем последовала череда травм подколенного сухожилия и колена, когда он пытался вернуться в игру за «Аль-Хилаль».

Главный тренер клуба Жоржи Жезуш недавно сказал: «Он уже не может играть на том уровне, к которому мы привыкли. К сожалению, ему стало трудно».

Возвращение в Бразилию может стать последним шансом для игрока, который является лучшим бомбардиром в истории своей сборной с 79 голами в 127 матчах.