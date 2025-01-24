"Осер" - "Сент-Этьен". Прогноз на матч чемпионата Франции 24 января

Дата публикации: 24-01-2025

В пятницу в рамках чемпионата Франции состоится интересный поединок между "Осером" и "Сент-Этьеном", который откроет очередной тур. Команда из Бургундии занимает 11-е место в турнирной таблице, в 5 очках от зоны вылета, тогда как "Сент-Этьен" находится на 16-м месте, которое дает право сыграть в стыковых матчах. Напряженность и накал их встреч с тех пор, как в 2021 году они встретились в стыках за место в Лиге 1, не ослабели.

Их последняя встреча в Лиге 1 в сезоне 2023/24 была насыщена событиями: в первом матче на поле "Осера" хозяева победили с разгромным счетом 5:2, но "Сент-Этьен" взял реванш на своем стадионе, выиграв 1:0. Тогда обе команды поднялись в элитный дивизион, и их борьба продолжилась.

В октябре этого года, в первом круге, "Сент-Этьен" победил дома со счетом 3:1, а хет-трик на свой счет записал грузин Зурико Давиташвили. Причем для "зеленых" это была единственная выездная победа в сезоне, так как все остальные успехи они одержали на своем поле, а в гостях набрали лишь одно очко. У "Осера" ситуация тоже не радужная: команда не выигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах, в том числе в Кубке Франции, где они проиграли "Дюнкерку" из второго дивизиона. Последняя победа "Осера" на своем стадионе датирована 24 ноября, когда они минимально обыграли "Анже" (1:0).

Перед матчем стоит обратить внимание на дисквалификации в составе "Сент-Этьена". Из-за удалений не сыграют полузащитники Мутон и Бушуари, а также форвард Ибрахим Сиссоко, который забил 3 мяча в этом сезоне. Еще несколько игроков, в том числе Муэффек и Олд, имеют травмы. У "Осера" под вопросом участие полузащитника Дануа, а также дисквалифицирован ключевой защитник Ошо.

Этот матч обещает быть эмоциональным, поэтому есть смысл обратить внимание на коэффициенты на количество желтых карточек — тотал больше 3,5 предупреждений в игре с коэффициентом 2,1-2,15. Для любителей более рискованных ставок можно рассмотреть возможность удаления с коэффициентом 3,85-3,9. А если исходить из слабых выездных результатов "Сент-Этьена", можно сделать ставку на победу "Осера" с коэффициентом 1,95-2,00.



