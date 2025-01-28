«Крылья Советов» намереваются погасить долг перед «РТ-капиталом» до конца этого года

Дата публикации: 28-01-2025

Согласно заявлению Вячеслава Федорищева, занимающего должность губернатора Самарской области, регион хочет оказать «Крыльям Советов» помощь в погашении долговых обязательств перед «РТ-капиталом». Рассчитаться перед кредитором клуб намерен в 2025 году.



Ранее стало известно о долге «Крыльев Советов» в размере около 0,9 млрд рублей. С целью его возврата «РТ-капитал» обратился в суд.



«В реальности мы не судимся. В «РТ-капитале», ранее выдавшем заем, решили отозвать его в судебном порядке. Почему именно так, неясно. Можно было просто озвучить, что больше пролонгировать заем не будут, поскольку хотят получить его обратно. При наличии долга мы погасим его. Будем стараться сделать это до конца года», - публикует заявление губернатора «ТАСС».