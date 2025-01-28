03:18 ()
Свернуть список

«Крылья Советов» намереваются погасить долг перед «РТ-капиталом» до конца этого года

Дата публикации: 28-01-2025

Согласно заявлению Вячеслава Федорищева, занимающего должность губернатора Самарской области, регион хочет оказать «Крыльям Советов» помощь в погашении долговых обязательств перед «РТ-капиталом». Рассчитаться перед кредитором клуб намерен в 2025 году.

Ранее стало известно о долге «Крыльев Советов» в размере около 0,9 млрд рублей. С целью его возврата «РТ-капитал» обратился в суд.

«В реальности мы не судимся. В «РТ-капитале», ранее выдавшем заем, решили отозвать его в судебном порядке. Почему именно так, неясно. Можно было просто озвучить, что больше пролонгировать заем не будут, поскольку хотят получить его обратно. При наличии долга мы погасим его. Будем стараться сделать это до конца года», - публикует заявление губернатора «ТАСС».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close