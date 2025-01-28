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Черчесов уволен из сборной Казахстана

Дата публикации: 28-01-2025

В пресс-службе казахстанской футбольной Федерации сообщили о завершении сотрудничества со Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом.

«Договор расторгли по соглашению сторон», - сообщили в пресс-службе.

У специалиста, возглавившего команду летом 2024 года, не получилось достигнуть результатов, которых от него ждали. Его подопечные уступили в пяти встречах из шести. Более того, под руководством Черчесова «ястребы» не забили ни разу, пропустив при этом 15 мячей.

Сам специалист уже прокомментировал свою отставку.

«Сообщение о расторжении договора по решению сторон не соответствует действительности. У меня был разговор с президентом футбольной Федерации Казахстана, в котором он подтвердил информацию о расторжении соглашения. Мои юристы взяли данный вопрос в работу, но юридически договор пока действует, потому я еще являюсь наставником сборной», - публикует слова Черчесова Sportnews.kz.

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