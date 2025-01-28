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Наингголана задержали по подозрению в контрабанде кокаина

Дата публикации: 28-01-2025

Ресурс «Gazet van Antwerpen», указывая в качестве источника информации брюссельскую прокуратуру, сообщает об аресте Раджи Наингголана. Экс-игрока «Интера» подозревают в организации контрабанды наркотиков, доставленных в Бельгию из Южной Америки.

По причине ареста утром 27-го января футболиста не было на тренировке «Локерена-Темсе», цвета которого он защищает. По данному делу в течение дня прошли 30 обысков в Брюсселе и Антверпене. Была осмотрена и машина Наингголана.

Долгое время полузащитник выступал в Италии. На взрослом уровне он дебютировал в составе «Пьяченцы». В различные периоды своей карьеры бельгиец защищал цвета «Ромы», «Интера» и «Кальяри». Вместе с миланцами Раджа в 2021 году выиграл Серию А.

Примечательно, что к «Локерену-Темсе» Наингголан присоединился всего 5 дней назад.

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