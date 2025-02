1xBet – официальный беттинг-партнер турнира ATP 500 Dallas Open

Дата публикации: 06-02-2025

Международная букмекерская компания 1xBet заключила эксклюзивное соглашение о сотрудничестве с ATP 500 Dallas Open – одним из важнейших теннисных турниров в США. Партнерство рассчитано на 2 сезона и охватывает два турнира Dallas Open, которые состоятся в феврале 2025 и 2026 года.

По условиям договора 1xBet сможет использовать логотип чемпионата ATP 500 Dallas Open в своих социальных сетях и рекламных онлайн-кампаниях. Также логотип бренда будет виртуально размещен на корте и будет виден на ТВ-трансляциях для всего мира, кроме рынка США. Спонсорский контракт с турниром, который проходит под эгидой мужской теннисной ассоциации ATP, подчеркивает масштаб и авторитет глобального букмекера в мире спорта.

«Мы гордимся сотрудничеством с 1xBet, чья репутация и страсть к спорту идеально соответствуют миссии Dallas Open по предоставлению теннисных развлечений высочайшего уровня. Это партнерство подчеркивает рост турнира и наше стремление повысить его статус в ATP Tour, одновременно улучшая впечатления для наших болельщиков по всему миру», – сказал член оргкомитета турнира ATP 500 Dallas Open.

«Подписание спонсорского контракта с турниром ATP 500 Dallas Open стало еще одной вехой в истории 1xBet. Соглашение с ATP 500 Dallas Open – это стратегически важный шаг, который открывает новые возможности для продвижения нашего бренда во всем мире», – заявил представитель 1xBet.

Об 1xBet

1xBet – всемирно известная компания с 18-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда делают ставки на тысячи спортивных событий, играют в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках.

В списке официальных партнеров 1xBet – ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А, FIBA, Volleybal World, а также другие всемирно известные спортивные и киберспортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О турнире ATP 500 Dallas Open

Dallas Open – это мужской турнир из серии ATP Tour 500, который уже четвертый год проводится в Северном Техасе. В 2025 году соревнования впервые пройдут во Фриско, пригороде Далласа, на хардовых кортах спорткомплекса Ford Center at The Star. Это будет единственный турнир ATP в помещении на территории США, в котором с 1 по 9 февраля примут участие лучшие теннисисты мира в одиночном и парном разрядах. Турнир, ранее проводившийся под названием New York Open, является одним из старейших американских турниров в ATP-туре. В числе его победителей такие легенды, как Джон Макинрой, Пит Сампрас, Андре Агасси, Энди Роддик, Майкл Чанг, Джон Иснер и Энди Маррей, а также современные звезды – Кей Нисикори, Милош Раонич и Рейли Опелка.