1xBet выиграл престижную награду International Gaming Awards 2025

Дата публикации: 06-02-2025

Глобальная букмекерская компания 1xBet подтвердила статус одного из флагманов индустрии iGaming, став лауреатом International Gaming Awards в номинации Mobile Sports Product of the Year.

Получение одной из самых важных наград индустрии стала результатом голосования авторитетного жюри, состоящего из ведущих экспертов отрасли. Награждение состоялось 19 января на торжественной церемонии в Intercontinental Hotel в Барселоне, Испания.

«Мы очень рады начать год с получения престижной премии. Признание профессионального сообщества подтверждает, что мы вносим значительный вклад в развитие индустрии и создаем решения, которые отвечают самым высоким стандартам. С каждым днем ставки на спорт становятся все популярнее, и цель 1xBet - совершенствовать свой продукт, чтобы предоставить своим клиентам возможность с максимальным комфортом оставаться в игре в любое время и в любой точке планеты», - отметил представитель 1xBet.

Победа на International Gaming Awards стала очередным значительным достижением компании 1xBet на международном уровне за последний год. Ранее бренд получил награду «Лучшая партнерская программа года» на SiGMA Asia Awards, завоевал титул «Лучший спортивный букмекер года» по версии SiGMA Africa Awards 2024 и был признан «Лучшим киберспортивным оператором 2024 года в Латинской Америке» на SiGMA Americas Awards 2024.

Об 1xBet

1xBet - всемирно известная компания с 18-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда делают ставки на тысячи спортивных событий и играют в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet - ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А, FIBA, Volleyball World и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О International Gaming Awards

Международная премия International Gamers Awards была основана в 1999 году и считается одной из самых престижных мировых наград в сфере беттинга и гемблинга. Организатором премии является компания iGaming Post – ежедневная онлайн-газета, посвященная событиям игровой индустрии.