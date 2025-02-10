Неймар впервые за 12 лет вышел в старте "Сантоса"

Дата публикации: 10-02-2025 15:31

В матче 8-го тура бразильской Лиги Паулиста "Сантос" сыграл вничью 0:0 на выезде против "Новоризонтино". Главное внимание было приковано к форварду гостей Неймару, который впервые за 12 лет вышел в стартовом составе клуба.

Этот поединок стал для нападающего вторым после его возвращения в "Сантос". В предыдущей встрече с "Ботафого Сан-Паулу" он появился на поле во втором тайме, а теперь провел больше игрового времени.

Напомним, что Неймар вновь присоединился к "Сантосу" в зимнее трансферное окно, подписав контракт, который будет действовать до конца сезона.