Дидье Дешам назвал возможного преемника в сборной Франции

Дата публикации: 14-02-2025 16:37

После чемпионата мира 2026 года сборную Франции ждет смена главного тренера. Дидье Дешам, который возглавляет "трехцветных" с 2012 года, подтвердил, что покинет пост после турнира. В интервью L'Equipe он назвал имя потенциального преемника.

Французские СМИ уже давно связывают будущую должность с Зинедином Зиданом. Бывший тренер "Реала" остается без работы уже несколько лет, отклоняя многочисленные предложения от клубов. Возглавить национальную команду своей страны – его давняя мечта.

Дешам не скрывает, что Зидан – отличный кандидат:

"Мы очень уважаем друг друга. В последний раз мы виделись летом 2023 года и снова встретимся следующим летом. Он действительно хороший кандидат на этот пост, я бы сказал – прирожденный."