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"Бавария" продлила контракт с Джамалом Мусиалой

Дата публикации: 14-02-2025 16:39

Мюнхенская "Бавария" объявила о продлении соглашения с 21-летним полузащитником Джамалом Мусиалой. Новый контракт рассчитан до 2030 года.

Ранее сообщалось, что переговоры проходили непросто: клуб не хотел включать в договор фиксированную сумму отступных, тогда как игрок настаивал на этом пункте.

В текущем сезоне Мусиала провел 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и 6 результативных передач. Предыдущее соглашение футболиста было рассчитано до лета 2026 года.

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