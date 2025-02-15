«МЮ» и «Арсенал» заинтересованы в таланте из Португалии

Дата публикации: 15-02-2025 01:14

Атакующий полузащитник «Порту» Родригу Мора в ближайшем будущем может оказаться в АПЛ. По информации «Caught Offside», за прогрессом 17-летнего дарования следят «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».



Английские клубы рассматривают возможность трансфера Родригу в летнее межсезонье. В соглашении португальца с «драконами» есть пункт об отступных в размере 55 млн фунтов. Через два года выкупить права на полузащитника можно будет за £ 70 миллионов.



Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к перспективному футболисту проявляют «Реал», «ПСЖ» и «Астон Вилла».



Мора является воспитанником академии «Порту». Перед стартом сезона-24/25 он подписал трудовой договор с клубом до лета 2027 года, после чего присоединился к основному составу «сине-белых».



В 25 встречах Примейра-лиги Мора отличился 4 забитыми мячами и 3 результативными передачами.