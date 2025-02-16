"Ювентус" - "Интер". Прогноз на матч серии А 16 февраля

Дата публикации: 16-02-2025 17:20

Главным событием воскресного вечера станет «Дерби д’Италия» — легендарное противостояние, в котором «Интер» постарается добыть три очка в Турине, чтобы обойти «Наполи» в турнирной таблице.

Первая встреча этих команд в сезоне получилась драматичной: «Интер» первым открыл счет, «Ювентус» ответил двумя голами, затем «нерадзурри» забили трижды подряд, но «Старая синьора» все же вырвала ничью — 4:4.

Накануне «Наполи» не сумел одолеть «Лацио» и в третий раз подряд потерял очки. Это открывает «Интеру» путь на вершину Серии A в случае победы. Однако и для «Ювентуса» этот результат играет на руку — команда продолжает преследовать «Лацио», замыкающего первую четверку.

В нынешнем чемпионате почти 55% матчей «Юве» завершились вничью, но в последних четырех турах мирных исходов не было. В таком равном поединке ставка на ничью (коэффициент до 3.25) выглядит весьма логичной. Да, у «Интера» есть мотивация выйти в единоличные лидеры, но игра проходит на выезде, а в больших матчах Серии A команда Симоне Индзаги пока нестабильна. Например, в двух дерби с «Миланом» «нерадзурри» смогли набрать лишь одно очко и уступили принципиальному сопернику в Суперкубке.

Голевая перестрелка, как в первом круге, маловероятна, но ставка на «обе забьют» (коэффициент до 1.80) остается перспективным вариантом.



