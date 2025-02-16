«Бешикташ» отклонил предложение «Спартака» о трансфере Фернандеша за 25 млн евро

Дата публикации: 16-02-2025 23:37

Сердал Адали, являющийся президентом «Бешикташа», отказался продавать Жедсона Фернандеша «Спартаку». Информацией, ссылаясь на «Sözcü», поделился ресурс «Gündem Beşiktaş». «Красно-белые» предлагали за португальца 25 млн евро.



Ранее ряд источников сообщили, что сам хавбек дал согласие на переезд в Москву после того, как ему предложили контракт с зарплатой в 4 млн евро за сезон. Окончательное решение по трансферу должен был принять Адали, и он ответил отказом.



Трудовые отношения Фернандеша с «Бешикташем» действуют до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 34 игры (8 голов, 2 результативных паса).



Ориентировочная стоимость португальца – 17 000 000 евро (Transfermarkt.de).