«Бешикташ» отклонил предложение «Спартака» о трансфере Фернандеша за 25 млн евро
Дата публикации: 16-02-2025 23:37
Сердал Адали, являющийся президентом «Бешикташа», отказался продавать Жедсона Фернандеша «Спартаку». Информацией, ссылаясь на «Sözcü», поделился ресурс «Gündem Beşiktaş». «Красно-белые» предлагали за португальца 25 млн евро.
Ранее ряд источников сообщили, что сам хавбек дал согласие на переезд в Москву после того, как ему предложили контракт с зарплатой в 4 млн евро за сезон. Окончательное решение по трансферу должен был принять Адали, и он ответил отказом.
Трудовые отношения Фернандеша с «Бешикташем» действуют до июня 2027 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 34 игры (8 голов, 2 результативных паса).
Ориентировочная стоимость португальца – 17 000 000 евро (Transfermarkt.de).