Дата публикации: 18-02-2025 01:40

12 января ФК Барселона разгромила Реал со счетом 5:2 и завоевала второй Суперкубок Испании с момента подписания договора о партнерстве между каталонским клубом и глобальной беттинговой компанией 1xBet. Таким образом Blaugranas подтвердили статус одного из самых успешных клубов в мире, выиграв турнир рекордный 15 раз.

ФК Барселона не планирует останавливаться на достигнутом и уверенно идет к новым победам вместе с 1xBet. Летом 2024 года партнеры подписали новый контракт сроком на 5 лет, и теперь футбольных болельщиков ждет еще больше интересных активностей, увлекательных промо и возможностей стать ближе к любимым спортсменам.

Сезон 2019/2020 стал годом больших изменений для всего испанского футбола. RFEF изменила регламент Суперкубка и начала проводить его в Саудовской Аравии в формате «Финала четырех», в котором участвуют чемпион и вице-чемпион Ла Лиги, а также финалисты Кубка Короля. Это решение позволило повысить статус трофея, увеличить популярность испанского футбола и привлечь дополнительные инвестиции.

ФК Барселона участвовала во всех розыгрышах обновленного Суперкубка Испании и завоевала трофей в сезонах 2022/2023 и 2024/2025. Лучшим бомбардиром в истории турнира остается легенда Blaugranas Лионель Месси, на счету которого 14 голов в 20 матчах.

История выступлений ФК Барселоны в Суперкубке Испании подтверждает эффективность клубной философии по интеграции выпускников Ла Масии в основную команду. 12 января 2024 года 16-летний Ламин Ямаль забил в ворота Осасуны и стал самым молодым бомбардиром в истории турнира. До этого рекорд принадлежал другому воспитаннику Blaugranes - Гави.

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