1xBet поборется за победу в трех номинациях SiGMA Eurasia Awards 2025

Дата публикации: 18-02-2025 01:42

Глобальная букмекерская компания 1xBet давно занимает лидерские позиции в iGaming-индустрии. Недавно работа бренда снова была отмечена профессиональным сообществом – 1xBet включен в шорт-лист престижной международной премии SiGMA Eurasia Awards 2025 в категориях «Лучший оператор 2025», «Лучший крипто оператор 2025» и «Лучший спортивный оператор 2025».

Победителей поможет определить авторитетное жюри, состоящее из экспертов индустрии, и онлайн-голосование на странице премии. Результаты будут оглашены 23 февраля на торжественной церемонии, которая пройдет в отеле InterContinental Dubai Festival City в Дубае, ОАЭ.

«Мы рады, что наша компания вышла в финал сразу в трех номинациях. Это подтверждает, что 1xBet предоставляет многогранный игровой опыт самого высокого уровня. Для нас это не только высокая оценка, но и большая мотивация внедрять инновационные технологии и задавать тренды», – заявил представитель 1xBet.

Напомним, что за последний год компания 1xBet уже выиграла несколько престижных международных наград. Ранее бренд получил статуэтку Mobile Sports Product of the Year на International Gaming Awards 2025, завоевал титул «Лучший спортивный букмекер года» по версии SiGMA Africa Awards 2024 и был признан «Лучшим киберспортивным оператором 2024 года в Латинской Америке» на SiGMA Americas Awards 2024.

Об 1xBet

1xBet - всемирно известная компания с 18-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда делают ставки на тысячи спортивных событий и играют в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet - ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А, FIBA, Volleyball World, ESL и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О премии SiGMA Eurasia Awards 2025

Премия SiGMA Eurasia Awards организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Eurasia Awards - часть системы премий, которые ежегодно вручаются наиболее успешным представителям гемблинговой индустрии.