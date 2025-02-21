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«Манчестер Сити» готов продать семь футболистов грядущим летом

Дата публикации: 21-02-2025 02:24

«Daily Star» информирует, что Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Ман Сити», и боссы клуба планируют глобально обновить состав команды по завершении сезона.

Летом «горожане» намерены попрощаться с Бернарду Силвой, Джоном Стоунзом, Илкаем Гюндоганом, Кевином Де Брейне, Эдерсоном и Матео Ковачичем. Также последний сезон в команде проводит и Джек Грилиш, который осенью отпразднует свое 30-летие.

В оставшейся части сезона Гвардиола хочет опробовать в деле новичков «Сити». Испанец будет чаще выпускать на поле Витора Рейса, Нико Гонсалеса, Омара Мармуша и Абдукодира Хусанова.

Накануне «небесно-голубые» уступили «Реалу» и вылетели из ЛЧ. В АПЛ подопечные Гвардиолы располагаются на 4-м месте, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 17 очков.

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