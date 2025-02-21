Топ-5 новичков НБА в сезоне 2024/25 по версии 1xBet

Дата публикации: 21-02-2025 02:24

В этом обзоре 1xBet речь пойдет о 5 баскетболистах, успешно дебютировавших в текущем регулярном чемпионате НБА.

Александр Сарр

Александр Сарр – 19-летний француз сенегальского происхождения. Этот юноша с ростом 213 см выступает на позиции тяжелого форварда и центрового в клубе Вашингтон Уизардс, выбравшего Сарра под 2-м номером в первом раунде драфта 2024 года. В 4 матчах Летней лиги НБА Александр в среднем набирал 5,5 очка и делал 7,8 подбора. Дебют Сарра в регулярном сезоне НБА состоялся 24 октября в игре против Бостон Селтикс, действующего чемпиона НБА. Новичок провел на паркете 22 минуты и набрал 2 очка. Алекс пока не входит в стартовую пятерку Уизардс, но даже выходя на площадку со скамейки зарабатывает в среднем 11,7 очка за игру, делает 6,5 подбора и 2,3 ассиста. На уровне U19 и U17 Сарр становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, но еще не получал приглашения во взрослую сборную Франции.

Джаред Маккейн

20 февраля этому атакующему защитнику Филадельфия Севенти Сиксерс исполнится 21 год. По состоянию на начало 2025 года, Джаред с показателем 15,3 очка за игру занимает первое место по результативности среди новичков НБА. Также Маккейн делает в среднем 2,4 подбора и отдает 2,6 точных ассиста. Прежде чем стать игроком НБА, Джаред в течение одного сезона выступал за Университет Дюка. Филадельфия Севенти Сиксерс выбрала Маккейна под 16-м номером в первом раунде драфта 2024 года, а 23 октября того же года Джаред дебютировал в составе бывшей команды Аллена Айверсона. Уже спустя 20 дней он установил личный рекорд результативности в игре против Кливленд Кавальерс и записал в свой актив дабл-дабл – 34 очка + 10 ассистов.

Ив Мисси

Ив Мисси родился в 2004 году в Брюсселе, но вырос в Камеруне и является гражданином этой африканской страны. В 2021 году Ив переехал в США, где поступил в академию Уэст Ноттингем. С ростом 211 см Мисси играет на позиции центрового. Впервые перспективный камерунец громко заявил о себе в 2023 году, приняв участие в Nike Hoop Summit-2023 и выиграв the Grind Session World Championship. В 2024 году Нью-Орлеанс Пеликанс выбрал Ива под 21-м номером в первом раунде драфта. Мисси быстро освоился в лучшей клубной лиге мира и уже в дебютном сезоне закрепил за собой место в стартовой пятерке. Среди новичков сезона 2024/25 центровому Пеликанс нет равных по количеству дабл-даблов – 8 после 37 сыгранных поединков.

Заккари Ризаше

Ризаше – еще один француз в топ-5 дебютантов НБА-2024/25. Заккари – потомственный баскетболист: его отец Стефан выступал за сборную Франции и даже становился серебряным призером Олимпийских игр в Сиднее. Ризаше-младший уже превзошел своего папу и в 19 лет подписал контракт с клубом НБА Атланта Хокс. Это неудивительно: еще в начале 2024 года специалисты считали Зака самым перспективным европейцем, который может построить карьеру в Северной Америке.

Ризаше, чей рост составляет 203 см, играет на позиции легкого форварда и в среднем набирает почти 11 очков за игру. А еще в свои 19 лет Зак успел отыграть три полноценных сезона за французский АСВЕЛ.

Карлтон Каррингтон

19-летний Карлтон Каррингтон – самый молодой из лучших новичков НБА-2024/25 и уже основной разыгрывающий Уизардс. Тренер Вашингтона всецело доверяет Карлтону, который в среднем проводит на паркете 30,2 минуты, и по этому параметру намного превосходит всех дебютантов. В 2024 году Каррингтона выбрали под 14-м номером в первом раунде драфта. Вашингтон Уизардс – главный аутсайдер текущего регулярного чемпионата. Возможно, столица США – это не идеальное место для старта профессиональной карьеры. Однако даже в таком клубе Карлтон старается демонстрировать свои лучшие качества, набирая в среднем 9,3 очка, а также делая 4,3 подбора и 4,1 ассиста.

Следите за тем, как восходящие звезды покоряют паркет НБА, делайте ставки на их матчи и побеждайте с надежным букмекером 1xBet!