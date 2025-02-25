Джеррард близок к возвращению в свой бывший клуб

Дата публикации: 25-02-2025 22:49

Стивен Джеррард может получить назначение в «Глазго Рейнджерс», с которым ранее уже работал. В настоящий момент специалист находится без клуба. С лета 2023 года экс-хавбек «Ливерпуля» возглавлял «Аль-Иттифак», но в январе завершил сотрудничество с саудовской командой.



«Глазго Рейнджерс» Джеррард руководил в 2018-2021 годах и завоевал вместе с командой чемпионство в Шотландии.



Прежним наставником «Глазго Рейнджерс» был Филипп Клеман. Соглашение с 50-летним специалистом «синие» расторгли накануне.



Команда из Глазго по итогам 23 туров располагается на второй строчке во внутреннем чемпионате, имея в своем активе 56 очков. От «Селтика», занимающего первое место, «светло-синих» отделяет 13 очков.



Источник – «Goal».