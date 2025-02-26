Журналисты сорвали трансфер капитана «Локомотива» в Испанию

Дата публикации: 26-02-2025 01:14

Неожиданной информацией поделился на YouTube-канале «Коммент.Шоу» агент Дмитрия Баринова.



Павел Банатин рассказал о причинах срыва перехода своего клиента в «Алавес». Представители испанской команды сами связались с «Локомотивом», а клуб дал разрешение агенту согласовать условия перехода.



«Я дважды по телефону обсуждал трансфер с испанской стороной, а через несколько дней все это появилось в СМИ. Сообщалось, что Баринов точно станет игроком «Алавеса», назывались условия. Мне досталось от испанцев, поскольку с их спортивным директором за два дня связались 15-16 журналистов из России. К столь резкому росту внимания они были не готовы, в результате сделка сорвалась. Журналисты в этом случае не помогли, а, наоборот, помешали», - отметил Банатин.



В 24 играх текущего сезона Баринов сделал 4 ассиста. Его контракт с «Локо» истекает в 2026 году.