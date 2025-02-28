1X признан Лучшим крипто-оператором Евразии

Дата публикации: 28-02-2025 17:23

Глобальная букмекерская компания 1X стала лауреатом SiGMA Eurasia Awards 2025 – одной из самых престижных международных премий в сфере iGaming.

Вручение наград состоялось 25 февраля на торжественной церемонии, которая прошла в рамках выставки SiGMA Eurasia 2025 в Дубае, ОАЭ. Компания 1X победила в номинации «Лучший крипто-оператор 2025», опередив конкурентов по итогам решения авторитетного жюри и голосования на странице премии.

«Мы очень рады, что профессиональное сообщество высоко оценило нашу работу, а также самые современные и удобные решения для денежных транзакций, которые мы предлагаем пользователям. Криптовалюта – будущее индустрии, и наша команда хочет формировать его уже сегодня. Мы продолжим интегрировать в нашу платформу инновационные технологии, чтобы обеспечить клиентам максимальную свободу, безопасность и комфорт», – заявил представитель 1X.

Победа на SiGMA Eurasia Awards 2025 стала очередным значительным успехом компании 1X на международном уровне за последний год. В списке наград можно отметить титулы Mobile Sports Product of the Year на International Gaming Awards 2025, «Лучшая партнерская программа года» на SiGMA Asia Awards 2024 и «Лучший киберспортивный оператор года в Латинской Америке» на SiGMA Americas Awards 2024.

Об 1X

1X - всемирно известная компания с 18-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда делают ставки на тысячи спортивных событий и играют в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1X - ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А, FIBA, Volleyball World, ESL и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О премии SiGMA Eurasia Awards 2025

Премия SiGMA Eurasia Awards организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Eurasia Awards - часть системы премий, которые ежегодно вручаются наиболее успешным представителям гемблинговой индустрии.