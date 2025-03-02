"Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм". Прогноз на матч Кубка Англии 2 марта

Дата публикации: 02-03-2025 02:14

На «Олд Траффорд» состоится кубковое противостояние между командами португальских специалистов — Рубена Аморима и Марку Силвы.

Этот уик-энд команды АПЛ проведут не в рамках чемпионата, а в матчах Кубка страны. Сейчас идет стадия 1/8 финала, где судьба выхода в следующий раунд решается в одном поединке. «Фулхэм» прошел сюда без особых испытаний, обыграв «Уотфорд» и «Уиган». А вот «Манчестер Юнайтед» в предыдущем раунде сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1), но затем оказался сильнее в серии пенальти.

Предсказать исход предстоящего матча непросто, ведь обе команды представляют середину турнирной таблицы АПЛ. Более того, неожиданно для многих «Фулхэм» идет в чемпионате выше «МЮ» (42 очка против 33).

Впрочем, манкунианцы постепенно приходят в себя. После поражений от «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэма» они сыграли вничью с «Эвертоном», а затем обыграли одного из аутсайдеров – «Ипсвич». Однако «Фулхэм» в феврале выглядел еще солиднее, одержав четыре победы в пяти матчах.

К тому же в последнем очном поединке 26 января именно команда Марку Силвы праздновала минимальную выездную победу (1:0).

Ставки на матч:

🔹 Победа «Манчестер Юнайтед» с подстраховкой — 1 (0) (кф. около 1,8).

🔹 Индивидуальный тотал «МЮ» больше 1,5 (кф. около 2,3).