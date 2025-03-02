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«Арсенал» продаст одного из игроков ради покупки Исака

Дата публикации: 02-03-2025 15:52

Грядущим летом «Арсенал» может распрощаться с Леандро Троссардом или Габриэлем Мартинелли ради трансфера Александера Исака, представляющего «Ньюкасл Юнайтед» и сборную Швеции. Продажа необходима, дабы не нарушить финансовый «фейр-плей».

Подчеркивается, что за обоими вингерами следят в Саудовской Аравии.

Исак находится в «Арсенале» с августа 2022 года. Его переход из «Реал Сосьедада» обошелся лондонцам в 70 миллионов евро. В этом сезоне форвард отметился 21 голом и 5 результативными пасами в 30 матчах.

В последнее время слухи связывают шведа с «Барселоной», «Ливерпулем» и «Интером».

Трудовой договор Исака с командой Микеля Артеты в силе до середины 20208 года. Эксперты «Трансфермаркт» оценивают стоимость 25-летнего бомбардира в 75 млн евро. Источник – «Mirror».

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