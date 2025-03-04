Карпин публично ответил на слухи о «Динамо»

Дата публикации: 04-03-2025 01:14

Валерий Карпин дал комментарии на тему возможного назначения в «Динамо».



«Что касается слухов, то всю мою карьеру они преследуют меня, будь то футбольная или тренерская деятельность. То меня отправляют в «Спартак», то в «Локомотив», то в «Ростов», то в «Динамо». Давать комментарии по этому поводу нет смысла, оснований для этого нет. Кто-то что-то сказал, и началось», - отметил наставник российской сборной в рамках эфира «Россия 24».



Ранее Юрий Белоус, прежде занимавший пост гендиректора «Ростова», сообщил «Спорт-Экспрессу», что следующим местом работы Карпина может стать «Динамо». Назначение может состояться ближайшим летом.



В конце февраля стало известно о расторжении контракта Карпина с «Ростовом».