«Манчестер Юнайтед» хочет купить топ-игрока «Интера»

Дата публикации: 04-03-2025 01:14

Федерико Димарко, права на которого принадлежат «Интеру», привлек внимание «Ман Юнайтед». Информацией поделился портал «Todofichajes».



Сообщается, что для англичан трансфер защитника «нерадзурри» будет главной целью на ближайшее лето. В «Интере» не планируют расставаться с футболистом, но готовы рассмотреть вариант с его продажей при наличии предложения не меньше 50 млн евро.



Цвета миланской команды Димарко защищает с 2018 года. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего футболиста 34 встречи (4 забитых мяча, 7 результативных передач).



Срок действия трудового договора левого фулбека с «Интером» ограничен июнем 2027 года.



Ориентировочный ценник на Димарко составляет 60 млн евро («Transfermarkt»).