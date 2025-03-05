1xAffiliates в центре внимания выставки SiGMA Eurasia 2025

Дата публикации: 05-03-2025 00:33

Команда партнерской программы 1xAffiliates приняла участие в SiGMA Eurasia 2025 – одном из важнейших гемблинг-форумов региона. Бренд стал спонсором выставки и подчеркнул свой статус одного из лидеров индустрии партнерского маркетинга.

На своем стенде топ-менеджеры 1xAffiliates поделились инсайтами о рыночных тенденциях и рассказали об уникальных возможностях для заработка с одной из лучших партнерских програм мира. Гости наслаждались продуктивным нетворкингом, приняли участие в розыгрыше ценных призов и получили возможность пообщаться с Грегори ван дер Вилем – легендой Пари Сен-Жермен и сборной Нидерландов.

Также 1xAffiliates подарила счастливчикам брендированную PlayStation 5, билеты на матч Пари Сен-Жермен с эксклюзивной возможностью посетить тренировку команды, а также ретро-футболки французского гранда и стильный мерч. Звездный гость Грегори ван дер Вил вручил суперприз, подписал футболки и сделал фото с победителями.

«Атмосфера на стенде 1xAffiliates была невероятной, и для меня это был очень интересный опыт. Приятно видеть так много увлеченных своим любимым делом людей, а также пообщаться с фанатами и вручить призы. Спасибо 1xAffiliates за возможность стать частью этого яркого события», – поделился впечатлениями Грегори ван дер Виль.

Мероприятие прошло с 23 по 25 февраля в Festival Arena by InterContinental Dubai Festival City (Дубай, ОАЭ) и собрало 14 000 гостей, почти 5 000 аффилиатов и более 300 спикеров.

Также отметим, что компания 1X победила в номинации «Лучший крипто-оператор 2025», опередив конкурентов по итогам решения авторитетного жюри и голосования на странице премии.

Команда 1xAffiliates благодарит организаторов за высокий уровень мероприятия и отличную платформу для обмена опытом. Менеджеры бренда продолжат укреплять связи с профессиональным сообществом и с нетерпением ждут новых встреч на крупнейших профильных выставках мира.

Об 1xAffiliates

1xAffiliates – партнерская программа, которая позволяет медиа партнерам зарабатывать солидные деньги на рекламе iGaming. Программа была запущена в 2016 году и за это время к ней присоединилось более 100,000 партнеров со всего мира. Клиенты доверяют 1xAffiliates благодаря простой регистрации, высокой конверсии, оперативной службе поддержки с опытными персональными менеджерами, качественным промо материалам, промокодам для рефералов и еженедельным автоматическим выплатам. Программа 1xAffiliates считается одной из лучших в индустрии, что подтверждается премиями IGA, SiGMA Awards и SBC Awards.

О выставке SiGMA Eurasia

Выставка SiGMA Eurasia проводится ежегодно и организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом в сфере iGaming, цифровой безопасности и аффилиатского маркетинга. Конференция в Дубае охватывает такие передовые технологии как блокчейн, искусственный интеллект и финтех. SiGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из этих регионов.