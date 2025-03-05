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Минамино подписал новый контракт с «Монако»

Дата публикации: 05-03-2025 01:11

Такуми Минамино пролонгировал сотрудничество с «Монако». Информацией поделилась пресс-служба «монегасков». Новое соглашение с японцем рассчитано до лета 2027 года.

Европейская карьера вингера началась в австрийском «Зальцбурге», откуда он в 2020 году перебрался в «Ливерпуль». «Монако» выкупил права на Минамино в 2022 году, заплатив за него «мерсисайдцам» 15 млн евро.

В сезоне 2024/2025 в активе футболиста 33 встречи за «монегасков» (6 забитых мячей, 5 результативных передач).

Рыночная стоимость 30-летнего японца равняется 15 млн евро (Transfermarkt.de).

«Монако» с 42 баллами после 24 туров идет на четвертой позиции в Лиге 1. Лидирующий «ПСЖ» опережает «красно-белых» на 19 очков.

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