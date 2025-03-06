«Ливерпулю» интересен Керкез, защитник входит в шорт-лист «Челси» и «Реала»

Дата публикации: 06-03-2025 11:09

«Ливерпуль» намерен усилить линию обороны, пригласив в команду нового левого защитника. Об этом информирует Goal.com.



Согласно сведениям источника, «красные» проявляют заинтересованность в услугах Милоша Керкеза, принадлежащего «Борнмуту». Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот видит в венгерском футболисте долгосрочную замену Эндрю Робертсону. Сумма потенциального трансфера может составить 47,5 млн евро.



Ранее в СМИ сообщалось, что за 21-летним защитником пристально следят «Реал» и «Челси».



Керкез пополнил ряды «вишен» летом 2023 года. В этом сезоне он отыграл в 30 встречах, забил 2 мяча и отдал 4 результативных паса.



Трудовое соглашение Милоша с «Борнмутом» в силе до конца июня 2028 года. «Трансфермаркт» оценивает венгра в 28 000 000 евро.