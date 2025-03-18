"Барселона" намерена продать вингера, которому прочили большое будущее.

Дата публикации: 19-03-2025 01:20

Вингер "Барселоны" Ансу Фати покинет каталонский клуб по завершении текущего сезона.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство "блаугранас" не изменило своей позиции относительно будущего 22-летнего испанца – клуб, как и зимой, намерен найти для него новый вариант продолжения карьеры.

Во время зимнего трансферного окна Фати отказался от четырёх предложений, и, по информации Романо, окончательное решение остаётся за самим игроком.

"Барселона" открыта к его уходу, а в случае расставания может рассмотреть подписание нового вингера.

В сезоне-2024/25 Фати провёл за "Барселону" всего восемь матчей, не отметившись голами или ассистами.

Стоит отметить, что за свою карьеру из-за травм он пропустил 672 дня, получив в общей сложности 14 повреждений.