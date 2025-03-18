"Барселона" намерена продать вингера, которому прочили большое будущее.
Вингер "Барселоны" Ансу Фати покинет каталонский клуб по завершении текущего сезона.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство "блаугранас" не изменило своей позиции относительно будущего 22-летнего испанца – клуб, как и зимой, намерен найти для него новый вариант продолжения карьеры.
Во время зимнего трансферного окна Фати отказался от четырёх предложений, и, по информации Романо, окончательное решение остаётся за самим игроком.
"Барселона" открыта к его уходу, а в случае расставания может рассмотреть подписание нового вингера.
В сезоне-2024/25 Фати провёл за "Барселону" всего восемь матчей, не отметившись голами или ассистами.
Стоит отметить, что за свою карьеру из-за травм он пропустил 672 дня, получив в общей сложности 14 повреждений.