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«МЮ» готов заплатить 50 млн евро за звезду «Барселоны»

Дата публикации: 19-03-2025 20:01

«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить Френки де Йонга. Ресурс «90min» пишет, что «манкунианцы» направили «Барселоне» предложение по нидерландцу в размере 50 млн евро.

Примечательно, что информацию о возможном переходе хавбека в команду из АПЛ, в том числе в «Ман Юнайтед», ранее публиковали различные источники.

Трудовые отношения де Йонга с «Барсой» действуют до июня 2026 года, потому ближайшим летом он вполне может сменить команду. Для покупки нидерландца данный период будет весьма привлекательным.

В текущем сезоне в активе 27-летнего исполнителя 29 игр с 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ориентировочный ценник на де Йонга равняется 45 млн евро (согласно «Трансфермаркт»).

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