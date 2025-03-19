1xBet стал лауреатом престижной премии SiGMA Africa Awards 2025

Дата публикации: 19-03-2025 23:56

Глобальная букмекерская компания 1xBet продолжает задавать тренды в индустрии беттинга и гемблинга и в очередной раз получила признание профессионального сообщества. Бренд выиграл награду SiGMA Africa Awards 2025, опередив конкурентов в номинации «Лучший мобильный оператор года».

Победа 1xBet стала результатом решения жюри, состоящего из ведущих экспертов отрасли, и голосования на странице самой авторитетной гемблинговой премии Африки. Награждение состоялось 10 марта в выставочном центре Sun Exhibits at GrandWest в Кейптауне, ЮАР, в первый день выставки SiGMA Africa 2025.

«Эта награда – важное подтверждение того, что 1xBet является одним из лидеров индустрии в Африке. Наша команда постоянно внедряет инновации, чтобы увеличить скорость работы наших приложений, сделать их еще более удобными и максимально защищенными. Мы продолжим совершенствовать наш продукт, чтобы он оставался лучшим на рынке и каждый пользователь мог наслаждаться игрой без ограничений», – заявил представитель 1xBet.

Статуэтка на SiGMA Africa Awards 2025 стала логичным продолжением успешного начала года для 1xBet. Ранее бренд получил награду Mobile Sports Product of the Year на International Gaming Awards 2025 и был признан «Лучшим крипто-оператором 2025» по итогам SiGMA Eurasia Awards 2025.

Об 1xBet

1xBet - всемирно известная компания с 18-летним опытом работы в индустрии беттинга и гемблинга. Клиенты бренда делают ставки на тысячи спортивных событий и играют в популярные игры от лучших провайдеров в онлайн-казино, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet - ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, итальянская Серия А, Африканская конфдерация футбола, FIBA, Volleyball World, ESL и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, а ее платформу каждый месяц посещают более 3 млн игроков со всего мира.

О премии SiGMA Africa Awards 2025

SiGMA Africa Awards организована международной компанией SiGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SiGMA Group работает в Африке, Европе, Азии и Латинской Америке и обладает большим авторитетом в каждом из регионов. SiGMA Africa Awards - часть системы премий, которые ежегодно вручаются наиболее успешным представителям гемблинговой индустрии.