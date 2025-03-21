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«Ливерпуль» усилил интерес к Хави Симонсу, «Лейпциг» оценивает игрока в 80 млн евро

Дата публикации: 21-03-2025 20:07

Ресурс «Caught Offside» информирует, что «Ливерпуль» повысил активность в отношении Хави Симонса из «РБ Лейпциг».

«Быки», подписавшие полузащитника в январе этого года за 50 млн евро, готовы расстаться с ним ближайшим летом. Изначально руководство клуба хотело выручить с его продажи 100 млн евро, теперь в «Лейпциге» готовы снизить свои финансовые запросы до суммы порядка 80 000 000 евро.

Среди других претендентов на 21-летнего игрока называются «Бавария» и «Манчестер Сити».

В этом сезоне на счету Симонса 25 матчей (8 забитых мячей, 5 голевых передач).

Действующий договор нидерландца с «Лейпцигом» рассчитан до середины 2027 года. Рыночный ценник на атакующего хавбека равняется 80 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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