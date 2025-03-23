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Лукман хочет уйти из «Аталанты» ради «Барселоны»

Дата публикации: 23-03-2025 19:16

«Mundo Deportivo» информирует, что Адемола Лукман хочет стать игроком «Барселоны». Ради перехода в испанскую команду нападающий готов покинуть клуб из Бергамо ближайшим летом. Нигериец не собирается пролонгировать с «Аталантой» контракт, истекающий летом 2026 года. С учетом этого итальянцы будут готовы отпустить игрока по окончании сезона за сумму около 30 млн евро.

Цвета бергамасков Лукман защищает с августа 2022 года. Его трансфер обошелся «Аталанте» в 9,35 млн евро.

В этом сезоне на счету 27-летнего нигерийца 13 забитых мячей и 5 результативных передач в 23 встречах Серии А.

Трансферная стоимость Лукмана – 55 млн евро (согласно данным с портала Transfermarkt.de).

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