"Лестер" снова вылетел из АПЛ

Дата публикации: 21-04-2025 21:13

Футбольный клуб "Лестер Сити", уступив в матче 33-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпулю" со счётом 0:1 на своем поле, официально лишился шансов на сохранение места в элите английского футбола. После этого поражения стало ясно, что даже в теории "лисы" не смогут выбраться из зоны вылета в оставшихся турах сезона.

За пять туров до финиша чемпионата "Лестер" располагается на предпоследней, 19-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе критически малое количество очков. Отставание от спасительной 17-й строчки составляет уже 18 баллов, и даже в случае побед во всех оставшихся матчах, ликвидировать такой разрыв команда уже не сможет. Таким образом, клуб из Восточного Мидлендса преждевременно оформил своё возвращение в Чемпионшип — второй по силе дивизион английского футбола.

Ситуация выглядит особенно драматичной на фоне того, что всего лишь год назад "Лестер" с триумфом возвращался в Премьер-лигу, уверенно выиграв Чемпионшип по итогам сезона 2022/23. Команда демонстрировала атакующий стиль игры, собрала крепкий костяк исполнителей и вызывала у болельщиков большие надежды на успешное возвращение в элиту. Однако надежды сменились горьким разочарованием.

В текущем розыгрыше АПЛ "лисы" с самого старта столкнулись с массой трудностей. Команда страдала от нестабильности, частых травм ключевых игроков и, возможно, недостаточной глубины состава, которая не позволила выдерживать темп Премьер-лиги. Также стоит отметить неудачную работу тренерского штаба, который не сумел адаптировать стиль игры команды к более высокому уровню конкуренции.

Поражение от "Ливерпуля" стало символичным и в какой-то степени окончательным приговором сезону "Лестера". Несмотря на то что команда старалась дать бой одному из грандов английского футбола, разница в классе была очевидной. Гости владели инициативой, чаще угрожали воротам и добились заслуженной минимальной победы. "Лисы" же вновь продемонстрировали привычные проблемы в атаке, где им не хватало креативности и завершающей стадии.

Таким образом, "Лестер Сити" по итогам нынешнего сезона снова покидает Премьер-лигу и будет вынужден начать новый путь в Чемпионшипе. Возвращение в высший дивизион в следующем году не станет простой задачей: помимо необходимости сохранить костяк состава, клубу нужно будет серьёзно пересмотреть стратегию развития, работу с тренерским штабом и укрепить ключевые позиции.

Особо болезненно это падение ощущается в свете не так давно достигнутых успехов команды. Ведь всего восемь лет назад, в 2016 году, "Лестер" сотворил одну из самых громких сенсаций в истории футбола, выиграв Премьер-лигу под руководством Клаудио Раньери. Та сказочная победа вдохновила миллионы фанатов по всему миру и стала символом того, что в футболе возможно всё.

Сейчас же "лисы" переживают тяжелый период. Вероятнее всего, команду ждут изменения на всех уровнях — от руководства до стартового состава. И хотя вылет — это всегда удар, история английского футбола знает немало примеров, когда подобные испытания становились началом новой страницы. У "Лестера" есть ресурсы, болельщики и опыт, чтобы справиться с кризисом и со временем вернуться в АПЛ.

Теперь болельщикам "лис" остаётся только наблюдать за концовкой сезона и надеяться, что клуб примет правильные решения, чтобы как можно скорее снова оказаться среди лучших команд Англии.