Полузащитник «Ромы» Паредес близок к переходу в «Бока Хуниорс»

Дата публикации: 20-06-2025 23:12

«Бока Хуниорс» ведет работу по возвращению своего воспитанника – Леандро Паредеса, который сейчас выступает за итальянскую «Рому».



По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в клубе из Буэнос-Айреса рассматривают трансфер Паредеса как приоритетный в текущее трансферное окно. Переговорный процесс между сторонами находится на завершающей стадии, однако некоторые финансовые и организационные моменты требуют уточнения.



Леандро перешел в римский клуб из «ПСЖ» в прошлом сезоне за 5,65 млн евро. За это время он принял участие в 135 матчах, отметившись 13 голами и 11 голевыми передачами.



Карьера опорника в Италии началась еще в 2014 году – тогда он защищал цвета «Ромы». Также Паредесу довелось поиграть в таких клубах как «Зенит» и «Ювентус». В 2022 году футболист стал чемпионом мира в составе национальной сборной Аргентины.



Transfermarkt.de оценивает 30-летнего хавбека в 5 млн евро.