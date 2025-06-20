ЦСКА близок к покупке хавбека «Сан-Паулу» за € 6 млн

Дата публикации: 20-06-2025 23:12

ЦСКА близок к оформлению сделки по Матеусу Алвесу из «Сан-Паулу».



Инсайдер Валентин Фурлан информирует, что московский клуб и атакующий полузащитник уже согласовали основные условия контракта.



Согласно договоренностям, 20-летний бразильский игрок подпишет с «армейцами» долгосрочное соглашение сроком на 5 лет. Сумма трансфера оценивается в районе 6 000 000 евро.



Алвес дебютировал за основную команду «Сан-Паулу» в начале 2025 года. За неполный сезон он был задействован в 13 матчах, отдав 2 голевые передачи.



Трудовой договор Матеуса с «трехцветными» истекает в 2028 году. Ориентировочная стоимость бразильца – 3,5 млн евро (данные с сайта Transfermarkt.de).