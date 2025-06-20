«Краснодар» предложил 8 млн евро за вингера «Сан-Паулу», но получил отказ

Дата публикации: 20-06-2025 23:38

По данным Globo.com, ФК «Краснодар» направил «Сан-Паулу» предложение о покупке вингера Лукаса Феррейры. «Быки» были готовы заплатить за футболиста 8 миллионов евро, но боссы бразильского клуба сочли эту сумму недостаточной.



«Сан-Паулу» готов рассмотреть продажу Феррейры только при наличии предложений от 10 млн евро. Тем не менее, несмотря на разницу в оценке стоимости 19-летнего игрока, переговоры между сторонами продолжаются.



Лукас начал заниматься футболом в шестилетнем возрасте в команде «Американо». На молодежном уровне он также выступал за «Фламенго» и «Боавишту» (Рио-де-Жанейро). В 2021 году Феррейра перешел в систему «Сан-Паулу», а 20 января 2025 года состоялся его дебют в профессиональном футболе.



В текущем сезоне на счету крайнего нападающего участие в 19 играх, включая матчи Кубка Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги чемпионов).



Трудовой договор Феррейры с клубом актуален до декабря 2029 года.