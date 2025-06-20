Российский топ-клуб нацелился на Кузяева

Дата публикации: 20-06-2025 23:39

Московский ЦСКА рассматривает возможность приглашения в команду полузащитника сборной России Далера Кузяева.



Как стало известно «Legalbet», армейцы зондируют почву на предмет согласия самого футболиста на возвращение в РПЛ. В пользу Кузяева говорят его богатый международный опыт, выступления в топ-5 европейских лиг и умение эффективно действовать на разных позициях в центре поля.



Недавно 32-летний Далер стал свободным агентом после расставания с французским «Гавром», за который он выступал в течение двух сезонов. В прошлом сезоне «темно-синие» сумели удержаться в Лиге 1, несмотря на жесткую конкуренцию (15 место).



До переезда во Францию россиянин успел проявить себя в таких командах, как «Терек» (ныне «Ахмат») и «Зенит». Кроме того, в послужном списке Кузяева 51 матч в футболке национальной сборной.