16:56 ()
Свернуть список

СМИ: Левандовски уедет в Саудовскую Аравию после «Барселоны»

Дата публикации: 22-06-2025 07:59

Звезда сборной Польши Роберт Левандовски готов сменить «Барселону» на клуб из Саудовской Аравии после окончания действующего трудового договора с каталонцами.

По данным испанского издания «Sport», ссылающегося на телеканал «Al-Riyadiyah», «сине-гранатовые» не собираются продлевать контракт с центрфорвардом, который актуален до середины 2026 года. В связи с этим 36-летний футболист решил заранее позаботиться о своем будущем.

Сообщается, что агентство, занимающееся делами Левандовски, уже подыскивает ему команду в саудовской Про-лиге, куда поляк отправится в статусе свободного агента.

В минувшей кампании на счету Роберта 52 игры во всех соревнованиях с 42 забитыми голами и 3 ассистами.

Эксперты портала «Transfermarkt» оценивают стоимость опытного бомбардира в 12 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close