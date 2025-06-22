СМИ: Левандовски уедет в Саудовскую Аравию после «Барселоны»

Дата публикации: 22-06-2025 07:59

Звезда сборной Польши Роберт Левандовски готов сменить «Барселону» на клуб из Саудовской Аравии после окончания действующего трудового договора с каталонцами.



По данным испанского издания «Sport», ссылающегося на телеканал «Al-Riyadiyah», «сине-гранатовые» не собираются продлевать контракт с центрфорвардом, который актуален до середины 2026 года. В связи с этим 36-летний футболист решил заранее позаботиться о своем будущем.



Сообщается, что агентство, занимающееся делами Левандовски, уже подыскивает ему команду в саудовской Про-лиге, куда поляк отправится в статусе свободного агента.



В минувшей кампании на счету Роберта 52 игры во всех соревнованиях с 42 забитыми голами и 3 ассистами.



Эксперты портала «Transfermarkt» оценивают стоимость опытного бомбардира в 12 000 000 евро.